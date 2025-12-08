Названа опасная болезнь, которая чаще атакует мужчин

Болезнь Паркинсона все чаще называют «тихой угрозой» для мужчин. Хотя она встречается и у женщин, но сильный пол сталкивается с этим заболеванием заметно чаще и переносит его тяжелее. Об этом KP.RU рассказал эксперт Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории.
«При болезни Паркинсона погибают нейроны головного мозга, отвечающие за выработку дофамина. Уменьшение уровня дофамина вызывает замедление и скованность движений, тремор, сутулость, снижение обоняния, проблемы с давлением, нарушение сна, депрессию и т.д.», — уточнил врач.
По словам эксперта, важную роль в этой разнице играет женский гормон эстроген. У женщин до менопаузы он выполняет защитную функцию и помогает снизить риск развития болезни Паркинсона. У мужчин такой природной поддержки нет.
Специалист отметил, что ранняя диагностика значительно улучшает прогноз. Однако мужчины реже обращаются к медикам при первых признаках заболеваний.
Ранее врач-невролог Дмитрий Кузьмин рассказал о напитке, который снижает риск развития болезни Паркинсона. Оказалось, кофе помогает в профилактике этого заболевания.