Названа опасная болезнь, которая чаще атакует мужчин

Болезнь Паркинсона все чаще называют «тихой угрозой» для мужчин. Хотя она встречается и у женщин, но сильный пол сталкивается с этим заболеванием заметно чаще и переносит его тяжелее. Об этом KP.RU рассказал эксперт Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории.