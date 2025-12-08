Засудить Долину: кто такая Полина Лурье на самом деле — факты и фото

35-летняя Полина Лурье получила широкую известность после покупки скандальной квартиры российской певицы Ларисы Долиной. После череды судебных разбирательств женщина осталась и без квартиры в элитном районе Москвы, и без денег.
Однако история вызвала у россиян и ряд вопросов. Как молодая, по современным меркам, мать-одиночка смогла позволить себе многомиллионную квартиру в Москве и кто за ней стоит — в материале aif.ru.
Разведенная мать-одиночка.
35-летняя Полина Лурье ведет довольно закрытый образ жизни. Известно, что в 2007 году она с отличием окончила факультет социологии МГУ.
Позже начала работать в российской компании, занимающейся разработкой инженерного ПО. Там же она познакомилась со своим будущим мужем Евгением. Последний является предпринимателем и занимается строительно-монтажными работами.
По некоторым данным, с 2015 по 2017 год Евгений был владельцем компании, поставлявшей металлоконструкции для складов от европейского производителя.
Семейная жизнь у Полины и Евгения не сложилась. Пара рассталась, однако в браке у них появился ребенок. Сейчас Полина одна воспитывает сына.
Весной 2024 года она оформила статус индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности — «сдача в аренду и управление недвижимостью».
Дочь миллионера.
Коренная москвичка Полина родилась в семье ведущего топ-менеджера крупной IT-компании Александра Собачкина и врача-аллерголога Светланы Филатовой. Девочке, как и остальным детям, дали фамилию матери. У Полины есть два брата — Николай и Степан — и сестра Татьяна.
Отец Полины, пожалуй, самый публичный человек из их семьи. Александр Собачкин является кандидатом физико-математических наук. Сейчас он занимает должность директора центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки в крупном IT-холдинге.
До этого он работал в американской корпорации директором по разработке ПО для разных видов электроники.
В августе 2025 года компания под руководством Собачкина запустила программу по развитию инженерных компетенций совместно с ведущими вузами страны. В этом же году она стала партнёром Российского форума «Микроэлектроника».
О маме Полины известно гораздо меньше. Светлана Филатова окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова и работала врачом-аллергологом.
Лурье родилась вторым ребенком в семье. Ее старший брат Николай учился во Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов РФ. С 2022 года он является гендиректором компании, которая занимается грузовыми перевозками. Также он руководит предприятием, торгующим программным обеспечением.
Младший брат Полины Степан окончил МГТУ имени Баумана. Сейчас он занимает должность старшего инженера-программиста в компании на Кипре. Там он живет со своей семьей.
Их младшая сестра Татьяна в прошлом занималась бальными танцами на профессиональном уровне.
Что известно о скандале с Долиной?
Летом 2024 года певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, в результате чего была введена в заблуждение и продала свою квартиру в престижных московских Хамовниках.
Покупательницей оказалась Полина Лурье, заплатившая за жилье 112 миллионов рублей. Когда афера вскрылась, певица подала иск о признании сделки недействительной. Лурье, утверждавшая, что действовала как добросовестный покупатель, подала встречный иск с требованием выселения Долиной.
Весной 2025 года суд встал на сторону знаменитости, руководствуясь тем, что сделка была совершена под влиянием обмана. Квартиру вернули Долиной, а Лурье осталась и без денег, и без жилья. Кассация в октябре этого года оставила решение в силе.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила aif.ru, что собирается подать жалобу в Верховный Суд.
Как Лурье и ее адвокат продолжат битву за квартиру?
После того как суд вернул квартиру Долиной, на артистку обрушилась волна хейта. Россияне начали массово писать негативные комментарии под записями с певицей, ее концерты начала отменять, а некоторые компании прекратили с ней сотрудничество.
Возле того самого дома, где находится печально известная квартира, россияне организовали «стену Долиной», куда продолжают нести тапочки и игрушки, как оберег от будущих неудач в сделках с недвижимостью.
Долина на волне всеобщего неодобрения сделала громкое заявление о том, что намерена вернуть деньги Лурье, однако сроки называть не стала, отметив, что сейчас таких денег у нее нет.
Лурье, комментируя aif.ru заявление артистки, сказала, что ждет соответствующей инициативы от Долиной в суде.
«Надеюсь, что все это она скажет не только на шоу, но и в суде», — подчеркнула покупательница квартиры.
Как завершится эта история — вопрос открытый.
Ранее профайлер Панкратов указал на признаки депрессии у Долиной из-за хейта.