20 работников культуры переехали в районы Омской области за миллион рублей

Омская область подвела первые итоги реализации новой федеральной программы «Земский работник культуры», запущенной в 2025 году. За первый год действия проекта в сельские учреждения культуры региона переехали работать 20 молодых специалистов.
Как отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов, программа вызвала настоящий ажиотаж среди соискателей. Это позволило закрыть острый кадровый дефицит в районных домах культуры, библиотеках и школах искусств.
Напомним, программа разработана Минкультом России для привлечения кадров в учреждения культуры, расположенные в сельской местности, рабочих посёлках, ПГТ и малых городах. Главный стимул для специалистов — единовременная выплата в размере одного миллиона рублей при переезде на новое место работы.
Успех первого года вдохновил региональное министерство на расширение проекта. В 2026 году в районы Омской области планируют привлечь уже 26 молодых специалистов. Заявки на участие в программе будут собирать в ближайшие месяцы.
Ранее мы сообщали, о запуске в Омской области с 2026 года программы «Земский тренер».