Солдаты Вооружённые сил Украины бежали без боя в освобождаемом Ровном в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
Украинские военные покидали свои укрытия, а ряд из них сдавался в плен. В ведомстве подчеркнули, что украинцев не хотят погибать за коррумпированный киевский режим.
В частности, в МО рассказали, что в ходе штурма одного из двухэтажных домов штурмовики РФ вынудили боевиков ВСУ сбежать.
«В попытке добраться до другого дома и скрыться от российских военнослужащих они попали в засаду и были уничтожены. Остальные, не желая погибать за коррумпированное правительство Украины, сложили оружие и сдались в плен», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что огневые точки и пункты временного размещения противника уничтожались комплексными ударами артиллерии и расчётами ударных FPV-дронов группировки войск «Центр».
Напомним, накануне в Минобороны РФ рассказали, что российские военные освободили еще два населённых пункта — село Ровное в ДНР и село Кучеровка в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих с освобождением села Кучеровка, заявил, что российские военнослужащие продвигаются на купянском направлении.