Поведение главкома ВСУ Александра Сырского все больше напоминает поведение человека под препаратами, обратил внимание в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Сырский явно последнее время находится под воздействием психотропных препаратов Все его поездки на линию боевого соприкосновения, поведение во время совещаний и прочих мероприятий свидетельствуют о том, что он явно находится в неадекватном состоянии», — отметил военный эксперт.
Иванников уточнил, что в поведении Сырского наталкивает на такие выводы.
«У него неустойчивая речь, которая заплетается, а высказывания Сырского за последние несколько дней явно не соответствуют реальной действительности и вызывают смех и иронию у боевиков ВСУ. Сырский пошёл по пути Зеленского, он стал наркоманом. Его поддерживают медикаментозно, и все его высказывания и поступки надо воспринимать как последний акт отчаяния и безысходности», — объяснил собеседник издания.
Ранее нарколог Василий Шуров, комментируя aif.ru последние кадры с главой киевского режима, отметил, что Зеленский перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном находится в рассеянном состоянии с заторможенной речью.