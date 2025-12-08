Иванников указал на признаки употребления Сырским психотропов

«У него неустойчивая речь, которая заплетается, а высказывания Сырского за последние несколько дней явно не соответствуют реальной действительности и вызывают смех и иронию у боевиков ВСУ. Сырский пошёл по пути Зеленского, он стал наркоманом. Его поддерживают медикаментозно, и все его высказывания и поступки надо воспринимать как последний акт отчаяния и безысходности», — объяснил собеседник издания.