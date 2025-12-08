Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реклама на экране холодильника довела девушку с психрасстройством до больницы

В Соединенном Королевстве произошел необычный инцидент, связанный с работой «умной» бытовой техники.

В Соединенном Королевстве произошел необычный инцидент, связанный с работой «умной» бытовой техники. Реклама телесериала, появившаяся на экране холодильника, вызвала психотический эпизод у молодой женщины.

По словам родственников, на дисплее устройства появилась надпись: «Мы просим прощения, что расстроили тебя, Кэрол». Девушка, страдающая шизофренией, восприняла сообщение как попытку неизвестных взломать технику и установить контакт. Это спровоцировало тяжелую реакцию.

Испуганная британка вызвала такси и самостоятельно отправилась в отделение неотложной помощи. Врачи оставили ее под наблюдением на два дня и скорректировали лечение.

Позже родственник выяснил, что сообщение было частью рекламной кампании телешоу. Скриншот, который он показал сестре, подтвердил — именно эта фраза стала причиной ее испуга.

Инцидент вызвал обсуждения о безопасности персонализированной рекламы и возможных рисках для людей с психическими расстройствами.

Читайте также: «Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ.