В Соединенном Королевстве произошел необычный инцидент, связанный с работой «умной» бытовой техники. Реклама телесериала, появившаяся на экране холодильника, вызвала психотический эпизод у молодой женщины.
По словам родственников, на дисплее устройства появилась надпись: «Мы просим прощения, что расстроили тебя, Кэрол». Девушка, страдающая шизофренией, восприняла сообщение как попытку неизвестных взломать технику и установить контакт. Это спровоцировало тяжелую реакцию.
Испуганная британка вызвала такси и самостоятельно отправилась в отделение неотложной помощи. Врачи оставили ее под наблюдением на два дня и скорректировали лечение.
Позже родственник выяснил, что сообщение было частью рекламной кампании телешоу. Скриншот, который он показал сестре, подтвердил — именно эта фраза стала причиной ее испуга.
Инцидент вызвал обсуждения о безопасности персонализированной рекламы и возможных рисках для людей с психическими расстройствами.
Читайте также: «Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ.