В Чехии придумали, как будут бороться с якобы российскими дронами

Президент Чехии Петр Павел не исключил, что в будущем страны НАТО могут сбивать российские самолеты и беспилотники, если будут расценивать их полеты как возможные нарушения воздушного пространства альянса.
«Я думаю, что, если эти нарушения продолжатся, наступит момент, когда нам придется применить более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотника», — передает его слова газета The Sunday Times.
При этом чешский лидер подчеркнул, что Россия никогда не допустит нарушения своих воздушных границ. По его словам, Прага обязана действовать по тому же принципу.
Павел перечислил возможные цели, стоящие, по его мнению, за инцидентами с якобы российскими летательными аппаратами. Среди них президент Чехии отметил демонстрацию возможностей, проверку работы ПВО и испытание решимости альянса действовать в рамках самообороны.
По мнению ирландского журналиста Чея Боуза, в Европе стоит сереззно воспринимать слова президента РФ Владимира Путина о возможной выгоде для руководства ЕС от инцидентов с дронами.
«Путин знает, что происходит в Европе. Он прямо заявляет, что “вторжение российских беспилотников” — это уловка для увеличения оборонных бюджетов. И любой, у кого есть мозги в Европе, тоже должен это знать», — сказал эксперт.
Владимир Путин прокомментировал слухи о появлении «российских дронов» в Европе. На вопрос о целях их якобы полетов в Данию он ответил иронично.
Напомним, тогда российский лидер сравнил подобные заявления с неподтвержденными историями об НЛО. Путин категорически опроверг возможность таких полетов, заявив, что у России нет ни дронов такой дальности, ни цели полетов дронов до Лиссабона.
До этого в Кремле ответили на обвинения Норвегии и Дании о якобы причастности дронов к России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения стран в причастности России к полетам дронов. Он пояснил, что российская сторона не намерена отвечать на неподтвержденные утверждения, так как они обычно игнорируются.