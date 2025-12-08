В Чехии придумали, как будут бороться с якобы российскими дронами

До этого в Кремле ответили на обвинения Норвегии и Дании о якобы причастности дронов к России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения стран в причастности России к полетам дронов. Он пояснил, что российская сторона не намерена отвечать на неподтвержденные утверждения, так как они обычно игнорируются.