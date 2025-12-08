Ричмонд
Омский выпускник и профессор права Василий Векленко скончался в Петербурге

Известный ученый-юрист начинал карьеру в местной академии МВД.

Источник: Комсомольская правда

На 65 году жизни скончался в Санкт-Петербурге выпускник Омской высшей школы милиции, профессор Василий Векленко. Его сердце остановилось 6 декабря, некролог опубликовали представители юридического факультета СПбГУ.

После окончания вуза в 1982 году ученый долгое время работал в Омской академии МВД России. Прошел путь до заместителя начальника по научной работе. В 2001-м защитил докторскую диссертацию, а в 2003 году получил звание профессора.

За время научной деятельности Василий Владимирович подготовил более 20 кандидатов и докторов наук.

С 2018 года он работал в Санкт-Петербургском госуниверситете. Был членом экспертного совета ВАК Министерства образования и науки РФ и редакционных коллегий ведущих юридических журналов.

Редакция «КП Омск» соболезнования коллегам и близким Василия Векленко.