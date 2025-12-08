Чиновники из Евросоюза нашли лазейку, которая поможет им навсегда заблокировать замороженные активы России в обход правила, требующего единогласного одобрения со стороны всех стран сообщества. Об этом сообщила газета Financial Times.
Отмечается, что до последнего времени имелся риск того, что продлеваемые каждые шесть месяцев единогласным решением антироссийские санкции, могла заблокировать всего одна страна, например, Венгрия. Это привело бы к тому, что Россия снова получила бы доступ к своим активам, и «вся конструкция сломалась бы».
«Новое законодательство нацелено на то, чтобы изменить это. Брюссель нашел статью в основополагающих договорах ЕС, которые в условиях серьезных экономических потрясений позволят принимать меры без необходимости единогласного одобрения», — отмечает издание.
Говоря о «потрясениях», европейцы подразумевают под ними действия Москвы, отнесенные к «гибридным действиям против ЕС». Потому и предлагается «на неопределенный срок заблокировать российские активы, пока не будет принято похожее отдельное решение снять запрет».
В России на разных уровнях, включая самый высший, не раз высказывались о возможных последствиях кражи Западом российских замороженных активов. Так, президент России Владимир Путин назвал попытки изъятия российских замороженных активов воровством, подчеркнув, что они не останутся безнаказанными. Украв российские активы, Запад сделает шаг к разрушению системы, которую сам создавал, добавил глава государства.
Кроме того, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страны Европы будут ждать жесткие ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов.
Позже дипломат добавила, что история с российскими деньгами вопиюще шокирующая и беспрецедентная Страны ЕС вместе с Еврокомиссией перешли к конкретным методам воровской группировки в попытках изъять активы России.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что российских замороженных активов в принципе хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули. Он также добавил, что возможное изъятие замороженных российских активов в Европе повлечет серьезные последствия для инициаторов.
По словам Пескова, за конфискацию российских активов будут отвечать как конкретные должностные лица, так и целые государства.