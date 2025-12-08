ЕС нашел лазейку для вечной блокировки замороженных активов России: как это будет работать

Отмечается, что до последнего времени имелся риск того, что продлеваемые каждые шесть месяцев единогласным решением антироссийские санкции, могла заблокировать всего одна страна, например, Венгрия. Это привело бы к тому, что Россия снова получила бы доступ к своим активам, и «вся конструкция сломалась бы».