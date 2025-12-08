Украинские средства массовой информации пытаются представить поражающие элементы американских зенитных ракет Patriot как российские боеприпасы. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили ТАСС в силовых структурах Российской Федерации.
По данным источника, украинские пропагандисты распространили фотоснимки обломков, утверждая, что Россия использует их для снаряжения ударных беспилотников. Однако, как отметили в российских силовых ведомствах, даже в комментариях к публикациям специалисты опровергли эти заявления, передает ТАСС.
Кроме того, 13 ноября украинская сторона начала информационную атаку на Республику Крым — в Сети начали появляться «вбросы», ложь и недостоверная информация. Об этом заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. Крючков призвал жителей Крыма доверять только официальным источникам информации и соблюдать информационную гигиену, а также напомнил об ответственности за съемку и публикацию видеозаписей с работой систем ПВО.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.