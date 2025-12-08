Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Украинские СМИ выдают осколки ракет Patriot за российские боеприпасы

Украинские средства массовой информации пытаются представить поражающие элементы американских зенитных ракет Patriot как российские боеприпасы. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили ТАСС в силовых структурах Российской Федерации.

Украинские средства массовой информации пытаются представить поражающие элементы американских зенитных ракет Patriot как российские боеприпасы. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили ТАСС в силовых структурах Российской Федерации.

По данным источника, украинские пропагандисты распространили фотоснимки обломков, утверждая, что Россия использует их для снаряжения ударных беспилотников. Однако, как отметили в российских силовых ведомствах, даже в комментариях к публикациям специалисты опровергли эти заявления, передает ТАСС.

Кроме того, 13 ноября украинская сторона начала информационную атаку на Республику Крым — в Сети начали появляться «вбросы», ложь и недостоверная информация. Об этом заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. Крючков призвал жителей Крыма доверять только официальным источникам информации и соблюдать информационную гигиену, а также напомнил об ответственности за съемку и публикацию видеозаписей с работой систем ПВО.

В октябре член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что заявление главы СБУ Василия Малюка* об успешном уничтожении украинскими силами российской ракеты «Орешник» на территории России является недостоверным.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.