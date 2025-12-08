ТАСС: Украинские СМИ выдают осколки ракет Patriot за российские боеприпасы

Кроме того, 13 ноября украинская сторона начала информационную атаку на Республику Крым — в Сети начали появляться «вбросы», ложь и недостоверная информация. Об этом заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. Крючков призвал жителей Крыма доверять только официальным источникам информации и соблюдать информационную гигиену, а также напомнил об ответственности за съемку и публикацию видеозаписей с работой систем ПВО.