В Омске погибла собака, которую забросали снегом

В Омске умер хаски, о котором накануне писали в городских пабликах. По словам очевидцев, собака несколько часов не уходила от двери магазина на улице Омской, 158/1. На место вызывали полицию. На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как люди, в том числе мужчины в полицейской форме, бросают в животное куски снега. Накануне стало известно, что хаски не выжил. Причина смерти пока не названа.
В муниципальном приюте сообщили, что этот случай — напоминание о рисках самовыгула: потерявшаяся домашняя собака оказывается без защиты и может погибнуть. Сотрудники приюта призвали горожан не оставаться равнодушными: если вы видите явно домашнего пса без владельца, сфотографируйте его, сделайте пост в соцсетях и сразу звоните по номеру 78−78−78 для оформления заявки на отлов.
Отметим, что причина смерти животного пока не известна. Официальных комментариев от УМВД по Омской области пока не было. Мы продолжим следить за ситуацией.