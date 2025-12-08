В Омске погибла собака, которую забросали снегом

В Омске умер хаски, о котором накануне писали в городских пабликах. По словам очевидцев, собака несколько часов не уходила от двери магазина на улице Омской, 158/1. На место вызывали полицию. На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как люди, в том числе мужчины в полицейской форме, бросают в животное куски снега. Накануне стало известно, что хаски не выжил. Причина смерти пока не названа.