Синоптики сообщили об облачной погоде в Москве 8 декабря

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус одного до нуля градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус шести до минус трех градусов.
Ветер будет дуть южный со скоростью 4−9 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 86 процентов, передает портал «Метеоновости».
Календарная зима наступила, но погодные условия в столичном регионе пока несильно напоминают горожанам о приближении Нового года. Какой будет погода в столице на следующей неделе, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что синоптики прогнозируют небольшие снегопады на следующей неделе, но по-настоящему зимние объемы снега в столице ожидают либо в конце второй, либо в начале третьей декады декабря.