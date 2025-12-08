Синоптики сообщили об облачной погоде в Москве 8 декабря

Ветер будет дуть южный со скоростью 4−9 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 86 процентов, передает портал «Метеоновости».