Гений или шарлатан: зачем физик Леб уверяет, что к Земле летит НЛО 3I/ATLAS

Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS снова в центре громкого научного скандала. Мировое астрономическое сообщество расколото: большинство уверено, что это комета, но профессор Гарвардского университета Ави Леб настойчиво продвигает гипотезу о его искусственном происхождении. Почему тысячи астрономов-любителей и западные СМИ верят именно ему? И что на самом деле думают об этом его коллеги? На эти вопросы в эксклюзивном интервью для aif.ru ответил астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Ученый с репутацией или «белая ворона»?
«Ави Леб — профессор Гарвардского университета, бывший заведующий кафедры астрономии, директор Гарвардской инициативы по изучению чёрных дыр. Это указывает на то, что Ави Леб ученый с большим опытом, а не случайный человек. Его должность и предыдущие достижения придают его словам вес и делают их интересными для широкой аудитории», — охарактеризовал ученого Александр Киселев.
Статус Леба заставляет прислушиваться к его словам и научную общественность, и простых обывателей. В своей основной области — астрофизике и космологии — он признанный авторитет. Однако его резкие заявления о возможных следах внеземных технологий сделали его фигурой крайне спорной.
«Он часто оказывается в роли “белой вороны” в научном сообществе, отстаивая свои идеи, даже когда они идут вразрез с общепринятыми», — подчеркивает российский астроном.
Почему гипотеза об НЛО захватывает умы?
Киселев обращает внимание на ключевой фактор ажиотажа: тему НЛО и внеземных цивилизаций невозможно переоценить по степени интереса, который она вызывает у публики.
«Заявления ученого уровня Леба о возможности обнаружения искусственного объекта — настоящая сенсация, которая гарантированно привлечет внимание широкой публики», — объясняет эксперт.
При этом Леб мастерски создает интригу.
«Леб не утверждает категорично, что это НЛО, а скорее предлагает гипотезу и призывает к дальнейшим исследованиям. Эта неопределенность и призыв к действию создают интригу», — говорит Киселев.
Благодаря этому профессор остается в поле зрения СМИ, трактуя любую новую информацию об объекте 3I/ATLAS в пользу своей версии.
Кто стоит за Лебом? Конспирология vs наука.
Возникает закономерный вопрос: не стоит ли за громкими заявлениями профессора какая-то скрытая повестка?
«На данный момент нет никаких доказательств того, что за профессором Лебом стоит какая-либо организация или группа лиц, продвигающая определенную повестку. Его заявления исходят от него самого как от ученого», — уверен астроном Киселев.
У такой риторики есть и вторая сторона, считает эксперт. Некоторые коллеги гарвардского профессора считают, что «его очень громкие заявления могут создавать ложные ожидания у общественности — внушить людям про теорию заговора о существовании инопланетян, которая ничем не подтверждена».
Леб возглавляет проект Galileo по поиску техносигнатур, и его предыдущие сенсации, как с метеоритом IM1, в итоге не находили подтверждения. Последующая экспертиза показала, что это просто частицы, сформировавшиеся в Солнечной системе, а не извне.
Каковы реальные шансы на контакт землян с внеземными цивилизациями?
Но что, если Леб всё-таки прав? Каковы шансы, что 3I/ATLAS — это действительно космический корабль, а человечество стоит на пороге контакта?
К настоящему времени открыто более 6000 экзопланет. Из них лишь 85 потенциально имеют подходящую температуру, а всего 3 — критерии потенциальной обитаемости.
«Если в процентном соотношении, то это 0,05%», — констатирует астроном.
Шансы же на то, что гипотетические инопланетяне нас обнаружат, и вовсе мизерны.
«Гипотетически, если инопланетяне и существуют, то шанс того, чтобы найти нас людей, как высшую форму жизни в точных координатах, а именно: на планете Земля, в рукаве Ориона, и в галактике Млечный путь равен примерно 0,000211%», — уточняет Киселев.
Официальная наука против: кто победит в споре?
Так кого же стоит слушать — сенсациониста-одиночку из Гарварда или консервативное большинство учёных? Позиция основных космических агентств и научного мейнстрима однозначна.
«Официальная точка зрения, которую поддерживают NASA, ESA и большинство российских астрономов, заключается в том, что комета 3I/ATLAS — естественный объект», — подытоживает Александр Киселев.
История с 3I/ATLAS наглядно демонстрирует вечный конфликт между осторожным, основанным на доказательствах научным методом и смелой, захватывающей воображение гипотезой, которая, несмотря на скепсис коллег, продолжает будоражить умы. Ави Леб, безусловно, играет на поле публичности, где статус и интрига часто привлекают больше, чем сухие факты.
А пока объект с безликим названием 3I/ATLAS остается одной из главных космических загадок нашего времени.