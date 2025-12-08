Гений или шарлатан: зачем физик Леб уверяет, что к Земле летит НЛО 3I/ATLAS

Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS снова в центре громкого научного скандала. Мировое астрономическое сообщество расколото: большинство уверено, что это комета, но профессор Гарвардского университета Ави Леб настойчиво продвигает гипотезу о его искусственном происхождении. Почему тысячи астрономов-любителей и западные СМИ верят именно ему? И что на самом деле думают об этом его коллеги? На эти вопросы в эксклюзивном интервью для aif.ru ответил астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.