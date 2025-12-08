Ричмонд
Раскрыто, как претензии Бони к невесте Лепса дошли до суда

Кузьминский суд Москвы назначил на 8 декабря рассмотрение иска телеведущей Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе.

Производство стартует с вводной беседы сторон. Это зафиксировано в судебных документах, куда ссылаются представители инстанции.

Иск Бони поступил в суд 20 октября. Истицей заявлены требования о защите чести, достоинства и деловой репутации. Содержание претензий и запрашиваемая сумма в материалах не разглашаются.

Поводом стала ссора, разгоревшаяся летом. Тогда 19-летняя Киба резко ответила на слова Бони, прозвучавшие в шоу на Rutube. Телеведущая там утверждала, что семья девушки стремилась «выдать дочь замуж» на фоне финансовых сложностей. В ответ Киба заявила, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» якобы «продавала свое тело женатым за €3 тыс.».

