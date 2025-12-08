Раскрыто, как претензии Бони к невесте Лепса дошли до суда

Поводом стала ссора, разгоревшаяся летом. Тогда 19-летняя Киба резко ответила на слова Бони, прозвучавшие в шоу на Rutube. Телеведущая там утверждала, что семья девушки стремилась «выдать дочь замуж» на фоне финансовых сложностей. В ответ Киба заявила, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» якобы «продавала свое тело женатым за €3 тыс.».