Кабмин одобрил приём на работу женщин с детьми до 3 лет без испытательного срока

Правительство поддержало инициативу, запрещающую устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет при устройстве на новую работу. Соответствующий отзыв кабинета министров находится в распоряжении ТАСС.
Поправки планируется внести в статью 70 Трудового кодекса РФ, которая в настоящее время запрещает устанавливать испытательный срок только для матерей детей в возрасте до полутора лет. Новый законопроект расширит эту льготу до достижения ребенком трех лет.
Ранее в Госдуме выступили с рядом инициатив, которые бы пошли на пользу матерям.
Например, депутат Виталий Милонов предложил министру труда Антону Котякову ввести ко Дню матери дополнительную выплату для многодетных матерей.
Кроме этого, группа депутатов от ЛДПР выступила с инициативой к правительству о введении налогового вычета на детские товары для родителей детей до трех лет.