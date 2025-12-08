Ричмонд
Почти 174 тысячи губернаторских подарков получат дети Приморья в зимние праздники

Об этом заявила первый вице-губернатор — Председатель Правительства края Вера Щербина.

Источник: НИА Владивосток

Сладкие посылки предназначены для детей участников СВО, ребят дошкольного возраста, учащихся начальных классов и школьников с ОВЗ.

«Новый год — один из самых важных и долгожданных праздников, которые принято отмечать в семейном кругу. И, конечно, каждый из нас, особенно дети, ждет чуда в это волшебное зимнее время. В 2025 году у нас заключен договор на поставку почти 174 тысяч новогодних подарков на общую сумму 72 миллиона рублей», — заявила Вера Щербина.

Первый вице-губернатор отметила, что всем главам муниципалитетов рекомендовано вручать подарки детям участников СВО в праздничной обстановке, во время новогодних утренников.