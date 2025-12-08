За «дело собакоеда» из Артёма взялась прокуратура

В региональных пабликах и соцсетях распространяются видеозаписи и сообщения о жителе Артёма по имени Мирон, которого авторы публикаций называют живодёром и обвиняют в том, что он похищал и убивал собак. Зоозащитники уже окрестили эту историю «делом собакоеда». В этих сообществах утверждается, что после жалоб владельцев животных и появления видеозаписей с якобы разделанными собаками правоохранительные органы задержали Мирона и начали разбирательство по его действиям.