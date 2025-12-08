За «дело собакоеда» из Артёма взялась прокуратура

В Артёме местного жителя задержали по подозрению в жестоком обращении с собаками, несколько животных погибли. Telegram-канал прокуратуры Приморского края сообщил, что уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ о жестоком обращении с животным взято на контроль прокуратурой Артёма.
По данным прокуратуры, мужчина, проживающий в Артёме, совершил действия, которые привели к гибели собаки, после чего следователи начали проверку обстоятельств произошедшего и возбудили уголовное дело.
В региональных пабликах и соцсетях распространяются видеозаписи и сообщения о жителе Артёма по имени Мирон, которого авторы публикаций называют живодёром и обвиняют в том, что он похищал и убивал собак. Зоозащитники уже окрестили эту историю «делом собакоеда». В этих сообществах утверждается, что после жалоб владельцев животных и появления видеозаписей с якобы разделанными собаками правоохранительные органы задержали Мирона и начали разбирательство по его действиям.
История уже вызвала широкий резонанс среди жителей Приморья: пользователи в комментариях обсуждают случаи пропажи домашних собак и требуют для подозреваемого жёсткого наказания. В пабликах подчёркивается, что владельцы нескольких животных связывают исчезновение своих питомцев с районом, где, по их словам, жил и действовал Мирон.