Разнос от Шумкова, новый начальник полиции и ЧП на стройке: 11 курганских событий недели

Как следует из судебного заседания, подсудимая объясняла свои отлучки поездками в госпиталь для лечения зрения в дневном стационаре. Однако инспектор уголовно-исполнительной инспекции уточнила, что отмечала лишь ее присутствие дома, а для поездок в медучреждение требовалось согласование со следователем, чего сделано не было. Адвокат признал, что не уведомил следствие о лечении своей подзащитной. В результате Камшилова взята под стражу до 19 января.