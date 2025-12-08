Путин исполнит желание ребенка из ХМАО, в Ханты-Мансийске взорвалась заправка: топ-7 событий Югры

Суд признал незаконной премию, которую получил глава района Борис Саломатин, и постановил взыскать ее обратно в бюджет. Прокуратура выявила, что выплаты за работу в выходные и праздники ему начислялись без согласования с думой. Это было признано личной заинтересованностью. Чиновник пытался обжаловать решение, но проиграл. Оно пока не вступило в законную силу.