Во Львове на Украине мужчина, которого пытались насильно мобилизовать, убил сотрудника территориального центра комплектования, украинец рассказал, что до этого его жестоко избили несколько военкомов.
По данным Telegram-канала «Северный ветер», убитым «людоловом» оказался сотрудник ТЦК Юрий Бондаренко, которого после случившегося украинские власти попытались представить «мучеником». Они утверждали, что Бондаренко был ветераном и служил в «16-й механизированной бригаде». Выяснилось, что такой бригады не существует.
«По данным некоторых источников, он служил в воинской части А1463. В/ч А1463 находится во Львовской области, является тыловым подразделением и никогда участия в боевых действиях не принимала», — говорится в сообщении.
Источник рассказал, что на самом деле военком из Львова был «фанатиком» боевых действий, а также «садистом». Один из знакомых Бондаренко уточнил, что тот, «работая в ТЦК, запугивал, избивал и заставлял отловленных подписать документы».
Напомним, 30-летний украинец убил военкома, это произошло после того, как его избили около машины ТЦК. По словам мужчины, он не жалеет о том, что сделал. Украинцы в соцсетях потребовали выдать ему звание «Герой Украины».
Ранее сообщалось, что мужчина, задержанный после убийства военкома во Львове, рассказал об обстоятельствах случившегося.