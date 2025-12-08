В Омске продают гостиницу «Россия» за 130 миллионов рублей

Ключевой дом исторического центра — гостиница «Россия» на пересечении улиц Партизанской и Ленина — появился в продаже на популярной площадке недвижимости. Лот опубликован 6 декабря: собственник оценивает объект в 130 млн рублей. Сейчас в здании продолжает работать одноимённая гостиница; новому владельцу перейдёт весь действующий номерной фонд категорий «Стандарт» и «Стандарт улучшенный».
Как следует из описания, в отеле 47 номеров, в каждом — санузел с отделкой, мебель, кондиционер и холодильник. При этом авторы объявления не настаивают на сохранении нынешнего профиля: центральное расположение у Любинского проспекта и хорошая транспортная доступность, по их словам, позволяют развивать здесь иные виды коммерческой деятельности — от офисов и образовательных площадок до форматов обслуживания туристического потока.
Однако любые планы покупателя будут ограничены статусом здания как объекта культурного наследия: изменения фасадов, исторических конструкций и облика требуют согласований и имеют установленные запреты. Причины продажи собственник не раскрывает.