В Омске продают гостиницу «Россия» за 130 миллионов рублей

Как следует из описания, в отеле 47 номеров, в каждом — санузел с отделкой, мебель, кондиционер и холодильник. При этом авторы объявления не настаивают на сохранении нынешнего профиля: центральное расположение у Любинского проспекта и хорошая транспортная доступность, по их словам, позволяют развивать здесь иные виды коммерческой деятельности — от офисов и образовательных площадок до форматов обслуживания туристического потока.