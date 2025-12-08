Хабаровчане теперь могут подключать на Госуслугах защиту от мошенников

Доверенный контакт — это дополнительный уровень проверки при попытке совершить критически важные действия с учетной записью, например, сменить пароль. Им может стать родственник или друг. Ему на телефон будут приходить специальные коды подтверждения, и его задача — удостовериться, что владелец аккаунта действительно хочет совершить это действие, а не действует под давлением мошенников. При этом у доверенного лица не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет ничего сделать от имени пользователя.