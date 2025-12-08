Хабаровчане теперь могут подключать на Госуслугах защиту от мошенников

На едином портале Госуслуг для жителей Хабаровского края, как и для всех россиян, стала доступна новая функция повышенной безопасности. Теперь можно подключить «доверенный контакт» — близкого человека, который поможет защитить аккаунт от действий аферистов. Это нововведение реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Доверенный контакт — это дополнительный уровень проверки при попытке совершить критически важные действия с учетной записью, например, сменить пароль. Им может стать родственник или друг. Ему на телефон будут приходить специальные коды подтверждения, и его задача — удостовериться, что владелец аккаунта действительно хочет совершить это действие, а не действует под давлением мошенников. При этом у доверенного лица не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет ничего сделать от имени пользователя.
Как сообщили в министерстве цифрового развития Хабаровского края, для подключения функции нужно в разделе «Безопасность» личного кабинета нажать кнопку «Добавить» и указать имя и номер телефона выбранного человека. Тот получит уведомление в своем аккаунте Госуслуг и должен будет подтвердить запрос в ограниченное время. Важно, что подключить доверенный контакт могут пользователи с 14 лет, а вот стать им — только совершеннолетние граждане с подтвержденной учетной записью.
В качестве доверенного можно выбрать только одного человека, но сам помощник может одновременно быть «доверенным контактом» для пяти разных пользователей. Функция является гибкой: в любой момент ее можно отключить или изменить контактное лицо прямо в настройках безопасности личного кабинета. Это простое, но эффективное решение позволит многим пользователям, особенно пожилым, чувствовать себя увереннее в цифровой среде и избежать потери доступа к важным госуслугам.