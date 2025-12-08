Life.ru выяснил, как покупки «маленьких радостей» влияют на настроение и бюджет россиян

Почти половина россиян (47%) совершают спонтанные покупки для поднятия настроения несколько раз в неделю. При этом 44% респондентов тратят на такие «маленькие радости» до 1000 рублей в месяц, а 25% — от 1000 до 3000 рублей. Это следует из исследования сервиса «Пакет» от Х5, результаты которого есть в распоряжении Life.ru.