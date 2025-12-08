Ричмонд
Красноярцам напомнили правила безопасного катания на катках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии активного зимнего сезона Роспотребнадзор по Красноярскому краю напомнил горожанам основные правила безопасного поведения на ледовых катках.

Источник: НИА Красноярск

Одной из ключевых мер безопасности остается выбор подходящей одежды. Она должна сохранять тепло и не стеснять движения, а термобелье позволяет поддерживать комфортную температуру тела. Обязательным элементом являются перчатки или варежки, которые защищают кисти при возможных падениях.

Отдельно отмечается необходимость тщательной подготовки коньков. Размер ботинок должен точно соответствовать стопе, а шнуровка — быть плотной. Слабо зафиксированные коньки существенно повышают риск травм.

На катке действует правило единого направления движения. Резкие маневры против общего потока создают опасность столкновений, поэтому рекомендуется соблюдать дистанцию и избегать набора скорости, особенно при большой загруженности льда.

При развязавшейся шнуровке необходимо осторожно перейти к бортику, а при падении — стараться уходить на бок, избегая удара спиной или затылком. Маленькие дети могут находиться на льду только под постоянным контролем взрослых.

Под полным запретом на катках — употребление алкоголя и курение.

После катания рекомендуется немного отдохнуть в теплом помещении, переодеться в сухую одежду и выпить горячий напиток. В случае получения травмы необходимо незамедлительно обратиться в медицинский пункт.

«Соблюдайте правила — и пусть каждый выход на лед дарит только положительные эмоции и будет безопасным!» — призывает Роспотребнадзор.