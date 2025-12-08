«Шушенский бор» готовят к зиме

Туризм в «Шушенском боре» продолжается зимой в новом формате. В Горном кластере и экологических тропах «Экопарк» и «Историко-культурное наследие» проводятся зимние экскурсии с рассказами о зимующих растениях и животных. На экологической тропе «Экопарк» развешаны кормушки для птиц, а в дендрарии «Берендей» гостей ждут сказочные программы и «Заповедные посиделки».