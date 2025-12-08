Астана становится популярным направлением в медицинском туризме

АСТАНА, 8 дек — Sputnik. Акимат Астаны сообщил о том, что растет число посещающих столицу Казахстана медицинских туристов.
В мегаполисе расположены семь из девяти казахстанских клиник, имеющих международную аккредитацию JCI, что делает его крупнейшей точкой качественной медицины в стране.
«Во многих направлениях цены значительно ниже, чем в Европе, Южной Корее или Турции, при сопоставимом уровне качества. Средний чек лечения для зарубежных больных в Астане составляет от 2 до 5 тысяч долларов США, что делает столицу наиболее конкурентоспособной медицинской дестинацией региона», — отметили в акимате.
К тому же, Астана — крупный авиационный хаб Центральной Азии. Наличие прямых рейсов и развитая инфраструктура упрощают приезд пациентов из разных стран. В осенне-зимний период авиасообщение из 18 стран, в летний период из 20 стран.
«В неделю выполняется около 250 международных рейсов, охватывающих 36 городов. За первое полугодие 2025 года пассажиропоток в столицу вырос на 15% по международным вылетам. Это напрямую влияет на развитие медицинского туризма — путешествовать за лечением становится проще», — сообщил акимат столицы.
Напомнили власти Астаны и о медицинских достижениях. Одним из главных является создание ALEM (Astana Life Ex-situ Machine) — аппарата, который позволяет сохранять и лечить донорские органы вне тела до 24 часов.
Он поддерживает температуру 36−37°C, обеспечивает кислород, контролирует давление и газовый состав крови, а также позволяет проводить диагностику и вводить лекарства. Это значительно увеличивает окно для трансплантаций и снижает риск осложнений.
Также в 2025 году в больнице Медцентра УДП проведена первая роботизированная операция на сердце. Команда казахстанских и китайских хирургов успешно устранила дефект межпредсердной перегородки у 28-летней пациентки без стернотомии — через минимальный доступ.
Национальный центр нейрохирургии — один из сильнейших в регионе. Здесь установлена система Gamma Knife, позволяющая лечить опухоли и сосудистые патологии мозга без разрезов, с высокой точностью и минимальной травматичностью посредством излучения.
Столичные клиники внедряют роботизированные хирургические системы, навигационные технологии и малоинвазивные методики, которые позволяют проводить операции с высокой точностью и минимальным повреждением тканей. «Благодаря этому пациенты быстрее восстанавливаются, проводят меньше времени в стационаре и быстрее возвращаются к привычной активности», — отметили в акимате.