Омские улицы украсят к Новому году «танцующими кольцами»

Иллюминация обойдется в 1,3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Для праздничного оформления Омска заказали дополнительные украшения — светодиодные консоли «Танцующие кольца». Заключен муниципальный контракт на их изготовление и поставку за 1,3 млн рублей.

По результатам аукциона был определен подрядчик, он снизил цену одной консоли с 48,4 тысячи рублей до 47 тысяч. Конструкции представляют собой композиции из колец разного диаметра с белой и желтой подсветками. Изготавливать изделия будут по техническим заданиям заказчика в срок не более пяти рабочих дней.

