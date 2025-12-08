Омские улицы украсят к Новому году «танцующими кольцами»

Для праздничного оформления Омска заказали дополнительные украшения — светодиодные консоли «Танцующие кольца». Заключен муниципальный контракт на их изготовление и поставку за 1,3 млн рублей.
По результатам аукциона был определен подрядчик, он снизил цену одной консоли с 48,4 тысячи рублей до 47 тысяч. Конструкции представляют собой композиции из колец разного диаметра с белой и желтой подсветками. Изготавливать изделия будут по техническим заданиям заказчика в срок не более пяти рабочих дней.
