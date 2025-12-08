Автобусы Владивостока присоединились к акции «Новогодняя Россия»

В Приморье стартовала акция «Новогодняя Россия», которая объединила более 70 регионов страны.
Миссия проекта — популяризация народной культуры и сохранение фольклорных традиций России. Инициатором акции стал Национальный центр «Россия».
Символ кампании — перо жар-птицы, элемент, вдохновленный знаменитым образом из сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». Перо стало знаком света, надежды и предвкушения чуда. Оно связывает регионы общей культурной нитью и дарит чувство единства в преддверии Нового года.
С начала декабря в крае можно увидеть баннеры с символикой проекта, а по двум маршрутам Владивостока — № 15 и № 77, уже курсируют четыре автобуса, украшенные элементами праздничного оформления — пером жар-птицы и образами новогодней кампании.
Другой символ «Новогодней России» — неваляшка, которая олицетворяет устойчивость и внутренний баланс. Эта игрушка, пришедшая в Россию через богатую культурную историю, напоминает: какими бы испытаниями ни была наполнена дорога, важно сохранять внутреннюю опору. В росписи ее лица есть особенность — кажется, что улыбка обращена к каждому, откуда бы он ни смотрел.
Неваляшки разных размеров можно также увидеть в новогоднем оформлении филиала Национального центра «Россия». Вскоре они также украсят площадку у Национального центра «Россия» во Владивостоке.
Еще одна часть акции — возможность отправить открытку с приморскими пейзажами друзьям и близким. Почтовый бокс и открытки находятся на стойке администратора в холле центра. Каждую неделю открытки будут отправляться адресатам, отмечает пресс-служба мэрии.