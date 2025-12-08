Автобусы Владивостока присоединились к акции «Новогодняя Россия»

Другой символ «Новогодней России» — неваляшка, которая олицетворяет устойчивость и внутренний баланс. Эта игрушка, пришедшая в Россию через богатую культурную историю, напоминает: какими бы испытаниями ни была наполнена дорога, важно сохранять внутреннюю опору. В росписи ее лица есть особенность — кажется, что улыбка обращена к каждому, откуда бы он ни смотрел.