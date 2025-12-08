Центр защиты семьи открыли в Приморье

«Колыбелька», расположенная в переулке Крупской, 5, стала настоящим символом надежды и преображения.
Благодаря самоотверженной работе специалистов центра на свет появилось 125 малышей. Ежемесячно под патронажем центра находятся 138 семей, в которых воспитываются 402 ребенка.
Олег Кожемяко подчеркнул, что открытие центра «Колыбелька» на территории Уссурийского городского округа — это весомый шаг к укреплению института семьи и обеспечению благополучия будущих поколений.
Также с открытием Центр поздравили мэр Уссурийска Евгений Корж и Митрополит Владивостокский и Приморский Павел.
Олег Кожемяко во время торжественной церемонии вручил краевые награды директору Центра Яне Цуркан, а также меценатам, поддерживающим социально ориентированные некоммерческие организации края.