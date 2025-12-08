Ричмонд
Центр защиты семьи открыли в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко открыл Центр защиты семьи, материнства и детства «Колыбелька» в Уссурийске. Под патронажем автономной некоммерческой организации находятся около 140 семей.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

«Колыбелька», расположенная в переулке Крупской, 5, стала настоящим символом надежды и преображения.

Благодаря самоотверженной работе специалистов центра на свет появилось 125 малышей. Ежемесячно под патронажем центра находятся 138 семей, в которых воспитываются 402 ребенка.

Олег Кожемяко подчеркнул, что открытие центра «Колыбелька» на территории Уссурийского городского округа — это весомый шаг к укреплению института семьи и обеспечению благополучия будущих поколений.

Также с открытием Центр поздравили мэр Уссурийска Евгений Корж и Митрополит Владивостокский и Приморский Павел.

Олег Кожемяко во время торжественной церемонии вручил краевые награды директору Центра Яне Цуркан, а также меценатам, поддерживающим социально ориентированные некоммерческие организации края.