Посикунчики для спецпосланников США и квартиры «не от Долиной»: топ-7 новостей Перми и края

За прошедшие семь дней одной из самых заметных стала новость про меню во время визита в Москву спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Гостям предложили пермские посикунчики. В академическом Театре-Театре назначили главного режиссера. Мигрантам в регионе запретили работать курьерами, медиками и учителями. Движение по одной из центральной магистрали Перми запустили в техническом режиме. А пермяки массово подхватили новый тренд — в объявлениях появились надписи, что товары продает не оскандалившаяся певица Лариса Долина. Подробнее об этих и других новостях минувшей недели — в материале URA.RU.