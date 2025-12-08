Ричмонд
Бойцы SFC вышли на лёд «Авангарда» перед главным турниром года в Омске

Александр Шлеменко представил участников главного поединка на открытой тренировке на G-Drive Арене.

Источник: Соцсети

Накануне вечера смешанных единоборств SFC 12, который пройдёт в Омске 13 декабря, бойцы вышли на лёд G-Drive Арены. Открытая тренировка главных участников турнира собрала сотни зрителей.

Перед публикой в отличной форме предстали омские звёзды команды STORM Shlemenko Fight Team: экс-чемпион Bellator Андрей Корешков и Александр Подмарёв, а также их оппонент — боец из Польши Пётр Недзельский.

Тренировку посетил основатель школы «ШТОРМ» и промоушена SFC, легенда ММА Александр Шлеменко, который пришёл поддержать своих учеников вместе с семьёй.

Мероприятие стало ярким шоу для болельщиков. Для зрителей провели интерактивную программу с розыгрышем фирменной атрибутики и заветных билетов на сам турнир.

SFC 12 станет грандиозным финалом празднования 10-летия школы «ШТОРМ». На арене омичей ждут 14 зрелищных поединков с участием спортсменов из России, Таджикистана, Ирана, Бразилии и Польши. Главным событием вечера станет бой Андрея Корешкова и Петра Недзельского.

Ранее мы писали о подготовке к бойцовскому вечеру лиги Александра Шлеменко.