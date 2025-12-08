Стало известно, что телеканал уволил редактора после жутких слов о самолёте

Поводом для обсуждения стал рейс Boeing 777−200, выполнявший перелёт из Москвы в Пхукет 3 декабря. Самолёт вылетел с задержкой и вскоре передал код 7700 — сигнал тревоги. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. По данным служб, у лайнера загорелся левый двигатель, предположительно из-за перегрева генератора. Экипаж развернул самолёт и вернул его в Домодедово. Посадка прошла успешно.