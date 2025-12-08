Стало известно, что телеканал уволил редактора после жутких слов о самолёте

Телеканал «Москва 24» расстался с журналисткой Евгенией Оболашвили после появления в сети ролика с её личного канала, где она высказывает надежду на негативное развитие инцидента с самолётом, подавшим сигнал бедствия. Решение объяснили недопустимым поведением сотрудницы.
В коротком видео девушка обращается к коллеге и обсуждает возможные последствия аварийной ситуации. «Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был?», — обращается она в ролике к своему коллеге.
Запись быстро разошлась по сети, после чего её канал и сам ролик были удалены. Руководство редакции отметило, что разделяет возмущение пользователей и считает случившееся нарушением профессиональных норм.
Телеканал извинился за инцидент и сообщил о поиске нового редактора оперативного отдела. Руководство подчеркнуло, что рассчитывает сохранить доверие аудитории, несмотря на произошедшее.
Поводом для обсуждения стал рейс Boeing 777−200, выполнявший перелёт из Москвы в Пхукет 3 декабря. Самолёт вылетел с задержкой и вскоре передал код 7700 — сигнал тревоги. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. По данным служб, у лайнера загорелся левый двигатель, предположительно из-за перегрева генератора. Экипаж развернул самолёт и вернул его в Домодедово. Посадка прошла успешно.
Читайте также: «Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ.