Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ленинградской областью сбито несколько БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в Лужском районе. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Срочная новость.

Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в Лужском районе. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше