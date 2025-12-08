Правительство поддержало инициативу о возбуждении дел за плохое содержание животных

Законопроект, разработанный главой комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной, касается случаев ненадлежащего содержания животных, повлекшего причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан. Правительство одобрило инициативу при условии доработки — она должна распространяться только на физических лиц, а не на юридических (зоопарки, цирки и т.д.).