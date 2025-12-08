Правительство поддержало инициативу о возбуждении дел за плохое содержание животных

Правительство России поддержало законопроект, разрешающий возбуждать административные дела против владельцев животных без проведения проверок при наличии достаточных данных о нарушении. Об этом стало известно в понедельник, 8 декабря.
Законопроект, разработанный главой комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной, касается случаев ненадлежащего содержания животных, повлекшего причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан. Правительство одобрило инициативу при условии доработки — она должна распространяться только на физических лиц, а не на юридических (зоопарки, цирки и т.д.).
Кабмин отметил, что цель документа — повысить эффективность предупреждения нарушений в области обращения с животными — заслуживает внимания. Однако для юридических лиц действующий порядок возбуждения дел с проведением комплексного исследования обстоятельств должен быть сохранен, передает РИА Новости.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в России необходимо повысить штрафы для людей, которые издеваются над животными и выкидывают их в мусорные баки.