Уличная библиотека появилась в одном из многоквартирных домов Владивостока

Сама площадка стала безопасной, благодаря выравниванию и отсыпке. И, главное, здесь появилась своя библиотека — для этого прямо на улице установлен книжный шкаф. Таковы итоги проекта «От мала до велика — гуляем вместе с книгой», который реализовал местный ТОС. Его жильцы дома создали в декабре 2024 года, а затем стали обладателем гранта и реализовали проект.
В минувшие выходные ТОС «Сабанеева, 16» отпраздновал завершение проекта, отмечает пресс-служба мэрии.
«В день открытия площадки мы подарили друг другу книги, пополнили свои книжные шкафы и уличный шкаф. Отдельные слова благодарности — нашему депутату Марии Лагуновой, которая присутствовала на первом собрании еще зарождавшегося ТОСа в декабре 2024 года и направляла нас, и вот она уже открывает новые объекты в декабре 2025-го», — говорят местные жители.
Осенью был поведен субботник, жильцы завезли гравий, покрасили площадку, а уже в ноябре закончился монтаж оборудования.