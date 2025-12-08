Ричмонд
Уличная библиотека появилась в одном из многоквартирных домов Владивостока

У дома № 16 на улице Сабанеева во Владивостоке появились новые лавки-качели, песочницы, красивые урны.

Источник: НИА Владивосток

Сама площадка стала безопасной, благодаря выравниванию и отсыпке. И, главное, здесь появилась своя библиотека — для этого прямо на улице установлен книжный шкаф. Таковы итоги проекта «От мала до велика — гуляем вместе с книгой», который реализовал местный ТОС. Его жильцы дома создали в декабре 2024 года, а затем стали обладателем гранта и реализовали проект.

В минувшие выходные ТОС «Сабанеева, 16» отпраздновал завершение проекта, отмечает пресс-служба мэрии.

«В день открытия площадки мы подарили друг другу книги, пополнили свои книжные шкафы и уличный шкаф. Отдельные слова благодарности — нашему депутату Марии Лагуновой, которая присутствовала на первом собрании еще зарождавшегося ТОСа в декабре 2024 года и направляла нас, и вот она уже открывает новые объекты в декабре 2025-го», — говорят местные жители.

Осенью был поведен субботник, жильцы завезли гравий, покрасили площадку, а уже в ноябре закончился монтаж оборудования.