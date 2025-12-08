Уличная библиотека появилась в одном из многоквартирных домов Владивостока

Сама площадка стала безопасной, благодаря выравниванию и отсыпке. И, главное, здесь появилась своя библиотека — для этого прямо на улице установлен книжный шкаф. Таковы итоги проекта «От мала до велика — гуляем вместе с книгой», который реализовал местный ТОС. Его жильцы дома создали в декабре 2024 года, а затем стали обладателем гранта и реализовали проект.