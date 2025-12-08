У Долиной нашли ПТСР: певица с трудом контролирует свои действия

Первый выход на сцену народной артистки России Ларисы Долиной после оглушительного скандала стал большой неожиданностью для публики и испытанием для попавшей в сложную ситуацию артистки.
На концерте «Песня года-2025» певица, известная своей харизмой и энергетикой, предстала перед публикой в черном наряде. Зрители и поклонники сразу отметили её подавленное состояние. Эксперт в области невербального поведения, профайлер Руслан Панкратов детально изучил видеозаписи и нашел у звезды явные признаки тяжелого стресса, а возможно, и формирующегося посттравматического расстройства.
В чем суть скандала с квартирой Долиной?
Поводом для столь пристального внимания к Ларисе Долиной стала громкая судебная история.
Напомним, весной 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к покупательнице Полине Лурье, оспорив сделку по продаже квартиры певицы.
Долина заявила в суде, что стала жертвой мошенников и подписала документы под влиянием третьих лиц. Суд восстановил её право собственности на жилье, оставив Лурье и без квартиры, и без уплаченных миллионов.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко уже сообщила о намерении обжаловать это решение в Верховном Суде. Именно после этого решения на артистку обрушилась волна жесткой критики и хейта в Сети и со стороны СМИ, что привело к отмене ряда её выступлений и отказу некоторых компаний от сотрудничества.
Профайлер Руслан Панкратов провел сравнительный анализ двух выступлений Долиной с одной и той же песней — до и после скандала. Картина получилась контрастной и говорящей.
«До»: королева сцены в своей стихии.
На записи, сделанной до волны недовольства, видна классическая, уверенная в себе артистка.
«У Долиной вертикальная осанка, открытая грудная клетка, свободное дыхание. Взгляд прямой, контакт с камерой устойчивый. Голова держится прямо или с легким наклоном, что характерно для артистической коммуникации. Плечевой пояс расслаблен, движения рук свободные, амплитудные, иллюстративные — типичная жестикуляция человека, привыкшего к публичной коммуникации и находящегося при этом в своей зоне комфорта», — отметил Панкратов.
Это был образец профессионального владения сценой и собственным телом.
«После»: тело кричит о стрессе.
Состояние певицы на последнем концерте, по мнению эксперта, разительно отличается и указывает на глубокую психологическую травму. Панкратов выделил целый ряд тревожных невербальных маркеров.
«“Замороженная” реакция. Ригидность шейного отдела. Голова зафиксирована в одном положении, компенсаторные движения минимизированы. Это классический признак “замороженной” реакции — стадия реагирования на угрозу после “бей или беги”. Подавленные эмоции. Выраженный гипертонус жевательных мышц. Нижняя челюсть практически неподвижна при артикуляции — речь идёт без полноценного раскрытия рта, что резко отличается от профессиональной вокальной техники. Подобная “зажатость” челюсти указывает на подавление первичной эмоции гнева или необходимость сдерживания плача», — отметил он.
Эксперт также отметил, защитную позу Долиной.
«Плечи чуть вперёд и подняты — это древний защитный механизм, направленный на защиту жизненно важных органов грудной клетки и шеи. То есть такая поза является индикатором крайне высокого уровня тревоги… Скрещивание рук, прижимание локтей к телу интерпретируется как защитно-оборонительная поза. Это классический диссоциативный эпизод, как реакция на невыносимую реальность. На выступлении она словно “не присутствует”, функционирует автоматически», — сказал он.
Эксперт увидел моторную заторможенность и общую скованность.
«Я бы сказал, что на лицо вся симптоматика депрессивного расстройства», — заключил Панкратов.
Экспертный вывод: нужна помощь специалиста.
Профайлер подчеркивает, что наблюдаемые изменения не являются простым волнением.
«Наблюдаемые изменения полностью соответствуют клинической картине тяжелой стрессовой реакции с формированием посттравматического расстройства. Временная корреляция безупречна: изменения начались строго после травматических событий и усугубились по мере нарастания информационного давления», — пояснил Руслан Панкратов.
Он оценил уровень психомышечного напряжения у певицы как критический — 8−9 баллов из 10.
«Это не просто стрессовая реакция, а состояние, близкое к полной блокировке психофизиологических функций», — считает специалист.
Его прогноз без профессиональной помощи неутешителен. Эксперт прямо заявляет, что для выхода из этого состояния Ларисе Долиной необходимо как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту — психотерапевту.
