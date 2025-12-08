Ричмонд
Семь самолётов перенаправили на запасные аэродромы из-за ограничений во Внуково

Семь самолётов изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за временных ограничений в аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Рейс Turkish Airlines из Стамбула направили в Санкт-Петербург. Три рейса компании Ajet из Стамбула и Анкары, а также борт AzurAir из Новосибирска отправили в Шереметьево.

Ещё два самолёта — FlyDubai из Дубая и «Победы» из Ташкента — посадили в Нижнем Новгороде.

Кроме того, во Внуково задержали вылет 15 рейсов. Среди них — направления в Стамбул, Дубай, Тбилиси, Измир и другие города.

Напомним, что ограничения в аэропорту ввели около 3:00 утра по московскому времени. Воздушную гавань открыли спустя почти три часа.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.