Три года плодотворной работы: животные Владивостока обретают дом и мудрых хозяев

«Каждый год приносит новые интересные возможности! В нашу команду присоединяются новые люди с уникальными идеями и свежим взглядом. Например, в этом году мы значительно масштабировали наше развлекательно-просветительское мероприятие, превратив его в настоящий фестиваль “Собаки города_В”. Почти тысячу животных мы с нашими волонтерами смогли пристроить на городских выставках раздачах животных. Мы также запустили первый ветеринарный класс на Дальнем Востоке и увеличили количество кинологических классов. Наш проект “Животные города_В” уже отмечает свои три года, и, оглядываясь назад, я с уверенностью могу сказать, что все усилия были оправданы. Наша упорная работа приносит плоды: наш город стал добрее и более открытым к животным, а владельцы питомцев стали активнее участвовать в общественных мероприятиях», — рассказала Яна Красицкая, советник главы Владивостока, куратор проекта «Животные города_В».