Три года плодотворной работы: животные Владивостока обретают дом и мудрых хозяев

На сегодняшний момент у проекта насчитывается более 4000 сторонников. Благодаря работе администрации Владивостока с фондами по защите бездомных животных, а также реализации контракта по ОСВВ, удалось стерилизовать более 1250 собак за год. Всего же за время работы проекта стерилизовано более 8 тысяч собак. Проведено 750 акций в поддержку животных, из которых 310 — только в 2025 году. Акции собрали 145 тысяч участников, порядка половины — в уходящем году. Также за год удалось собрать 37,5 тысяч килограммов корма для животных. Всего за годы работы проекта собрано более 68 тысяч кг корма.
Одно из главных достижений — увеличение количества животных, которые обрели дом и любящих хозяев. Год от года число росло. В уходящем году найти дом удалось для 933 «хвостиков». Всего же за 3 года пристроено 2680 собак и кошек.
«Каждый день мы встречаем на улицах города бездомных животных. Возникают вопросы: “Откуда они появляются? Как им помочь? Опасны ли они? Что делать?”. Проект “Животные города _В” необходим для гуманного решения проблемы и осведомления общества о мерах, которые мы можем предпринять для сокращения количества безнадзорных кошек и собак.
Проект объединяет волонтёров, фонды, неравнодушных людей, чтобы контролировать популяцию таких животных (через стерилизацию и вакцинацию), спасать их, социализировать для поиска дома, а также привлекать внимание общества к этой проблеме, воспитывать ответственность и снижать риски для людей. В рамках проекта проходят образовательные встречи, на которых кинологи и специалисты делятся своими знаниями, особенно это важно для подрастающего поколения. Чувства любви и ответственности, сострадания и заботы за наших «меньших братьев», а также знания и соответствующая информация помогут сократить численность бездомных кошечек и собачек!", — отмечает Екатерина Бабенко, советник главы Владивостока.
Действительно, в столице Приморья повышается культура содержания животных и обращения с ними. Например, в Уроках добра в 2025 году приняли участие 12 тысяч школьников. Всего за годы работы проекта −30 тысяч юных горожан.
В 2025 году был запущен первый на Дальнем Востоке профильный ветеринарный класс. Кроме того, школьники из числа любителей собак смогли узнать больше об уходе за ними и дрессировке на занятиях в рамках программы «Путь в кинологию» — в 2025 году было сформировано 3 профориентационных класса.
«Каждый год приносит новые интересные возможности! В нашу команду присоединяются новые люди с уникальными идеями и свежим взглядом. Например, в этом году мы значительно масштабировали наше развлекательно-просветительское мероприятие, превратив его в настоящий фестиваль “Собаки города_В”. Почти тысячу животных мы с нашими волонтерами смогли пристроить на городских выставках раздачах животных. Мы также запустили первый ветеринарный класс на Дальнем Востоке и увеличили количество кинологических классов. Наш проект “Животные города_В” уже отмечает свои три года, и, оглядываясь назад, я с уверенностью могу сказать, что все усилия были оправданы. Наша упорная работа приносит плоды: наш город стал добрее и более открытым к животным, а владельцы питомцев стали активнее участвовать в общественных мероприятиях», — рассказала Яна Красицкая, советник главы Владивостока, куратор проекта «Животные города_В».
Животным теперь помогают и спортсмены — в рамках проекта «Животные города_В» были проведены масштабные акции по сбору корма среди спортсменов хоккейного и бойцовских клубов.
Льготное чипирование прошло более одной тысячи собак. Также развивается и инфраструктура для них: в уходящем году во Владивостоке появилось 6 современных площадок для выгула и дрессировки собак, а в парках и скверах установили 50 дог-боксов.
Горожане могут отслеживать актуальные новости проекта «Животные города_В» на одноимённом телеграм-канале и официальном сайте pets.vlc.ru/.