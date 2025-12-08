Ричмонд
США готовят для Украины крупную сумму: во сколько американцам обойдется поддержка Киева

США выделят $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах.

Источник: Комсомольская правда

Проект бюджета Министерства обороны США на 2026−2027 годы включает ежегодную поддержку Украины в размере $400 млн. Голосование по документу в Конгрессе назначено на предстояющую неделю.

«На 2026 финансовый год — $400 млн. На 2027 финансовый год — $400 млн», — говорится в опубликованном в воскресенье документе.

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что министр обороны США должен будет отчитываться перед Конгрессом, если передача разведывательных данных Украине будет временно приостановлена или полностью прекращена.

Накануне Швеция объявила о планах перенаправить средства, выделявшиеся на программы развития в других странах, на поддержку Украины. Как следует из заявления МИД королевства, перераспределение бюджета позволит увеличить объем помощи Украине на $1 млрд в предстоящем году.