США готовят для Украины крупную сумму: во сколько американцам обойдется поддержка Киева

Накануне Швеция объявила о планах перенаправить средства, выделявшиеся на программы развития в других странах, на поддержку Украины. Как следует из заявления МИД королевства, перераспределение бюджета позволит увеличить объем помощи Украине на $1 млрд в предстоящем году.