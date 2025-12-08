Самолеты перенаправляют на запасные аэродромы

«Рейсы компаний Turkish Airlines из Стамбула и FlyDubai из Дубая приземлились в Санкт-Петербурге, три рейса компании Ajet из Стамбула и Анкары отправили в Шереметьево, туда же ушёл борт компании AzurAir, летевший из Новосибирска», — сообщает Shot в своем telegram-канале. Помимо этого, были задержаны вылеты по меньшей мере 15 рейсов, следующих в различные международные направления. Ограничения на работу аэропорта были введены с трех часов ночи и действовали три часа.