В Новосибирске начала работать почта Деда Мороза

Кроме писем Деду Морозу, жители Новосибирска могут отправлять послания и другим сказочным персонажам, таким как Тол Бабай, Чысхаан и Паккайне. Напоминаем, что новогодние послания можно опустить не только в специальный, но и в любой другой почтовый ящик. Важно, правильно указать адрес получателя. Для Деда Мороза он такой: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область.