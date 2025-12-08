В Новосибирске начала работать почта Деда Мороза

Жители Новосибирска могут отправить письмо Деду Морозу. Для этого в городе установили специальный почтовый ящик. Он находится в центральном почтовом отделении на улице Советской, 33. В течение всего декабря здесь будут принимать письма для волшебника. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».
Кроме писем Деду Морозу, жители Новосибирска могут отправлять послания и другим сказочным персонажам, таким как Тол Бабай, Чысхаан и Паккайне. Напоминаем, что новогодние послания можно опустить не только в специальный, но и в любой другой почтовый ящик. Важно, правильно указать адрес получателя. Для Деда Мороза он такой: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область.
Если маленьким адресантам понадобится помощь, то сотрудники почты обязательно объяснят, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки и наклеить марку. В письме советуют рассказать о себе, своих увлечениях, вспомнить подарки, полученные в прошлом году, а также поделиться своими добрыми поступками, и, конечно, рассказать о заветной мечте.