Раскрыто, что собаки положительно влияют на ментальное здоровье подростков

Авторы исследования предполагают, что эффект частично связан с обменом микробами. Анализ слюны показал: у владельцев собак больше 12 видов бактерий, включая Streptococcus и Prevotella. Далее микробы пересадили лабораторным мышам, лишённым собственной микрофлоры. Животные, получившие образцы от подростков с собаками, активнее шли на контакт с незнакомыми сородичами и проявляли элементы социальной реакции — подходили к запертым мышам.