В ХМАО рабочий подрядчика «Транснефти» отсудил почти миллион рублей за работу без договора

«Вахтовик работал разнорабочим и мастером участка в ООО “Сибстройком”, которое оказывало услуги по обслуживанию нефтепроводов на объектах “Транснефть-Сибирь” с 2023 по 2024 год. Трудовой договор с ним не заключили, платили по устной договоренности — по три тысячи рублей за смену. Суд постановил признать эти отношения трудовыми и взыскать с работодателя 898 483 рубля, в том числе 537 тысяч задолженности по зарплате, 261 тысячу компенсации за задержку и 100 тысяч морального вреда», — следует из материалов дела.