Команда свердловского депутата эффектно представила Россию на главном парусном соревновании Азии. Фото, видео

«В нашем классе спортивных лодок было восемь команд. Регата началась для нас с сюрпризов: лодка, которую мы изначально арендовали для гонок, не смогла прийти из-за шторма в Индийском океане. И нам пришлось взять старую лодку, но очень спортивную по вооружению. А наш главный соперник выступал на новой современной лодке. В последней гонке был очень сильный ветер, и у нас порвался основной парус. Но в предыдущие дни мы взяли много первых мест и этого задела нам хватило для победы», — поделился Брозовский. Награду — Кубок Короля — он получил лично из рук правителя страны Маха Вачиралонгкорн.