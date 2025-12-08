Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку беспилоников ВСУ на Ростовскую область

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Ростовскую и Воронежскую области, дроны противника ликвидированы, пострадавших нет, но повреждена ЛЭП.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Ростовскую область, проинформировал Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в результате украинской атаки никто не пострадал. Дроны были зафиксированы в северной части региона. «В Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах», — рассказал губернатор Ростовской области.

По словам Слюсаря, обесточен ряд небольших населённых пунктов. Повреждения получил один дом.

«В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны. В посёлке электроснабжение ночью оперативно восстановлено. Работы в хуторах начнут в светлое время суток. В хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.

Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в трёх районах региона ликвидированы четыре беспилотник ВСУ. Пострадавших нет.

«Дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области обнаружены и ликвидированы четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации Гусева в Telegram.

Беспилотные летательные аппараты ВСУ пытаются атаковать российские регионы.

Ранее сообщалось, что в Волгограде в районе двух домов упали обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше