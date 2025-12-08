Слюсарь: силы ПВО отразили атаку беспилоников ВСУ на Ростовскую область

Российские военнослужащие отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Ростовскую область, проинформировал Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что в результате украинской атаки никто не пострадал. Дроны были зафиксированы в северной части региона. «В Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах», — рассказал губернатор Ростовской области.
По словам Слюсаря, обесточен ряд небольших населённых пунктов. Повреждения получил один дом.
«В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны. В посёлке электроснабжение ночью оперативно восстановлено. Работы в хуторах начнут в светлое время суток. В хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.
Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в трёх районах региона ликвидированы четыре беспилотник ВСУ. Пострадавших нет.
«Дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области обнаружены и ликвидированы четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации Гусева в Telegram.
Беспилотные летательные аппараты ВСУ пытаются атаковать российские регионы.
Ранее сообщалось, что в Волгограде в районе двух домов упали обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.