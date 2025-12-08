Слюсарь: силы ПВО отразили атаку беспилоников ВСУ на Ростовскую область

«В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны. В посёлке электроснабжение ночью оперативно восстановлено. Работы в хуторах начнут в светлое время суток. В хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.