В Братске уничтожили партию запрещенного европейского сыра

Во время проверки магазина в Братске нашла санкционную продукцию. Речь идет о сыре, который был приготовлен в странах Евросоюза и запрещен к продаже в России. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.