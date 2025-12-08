Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске уничтожили партию запрещенного европейского сыра

Продавца привлекли к административной ответственности за незаконную торговлю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Во время проверки магазина в Братске нашла санкционную продукцию. Речь идет о сыре, который был приготовлен в странах Евросоюза и запрещен к продаже в России. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Было вынесено постановление, продавца привлекли к административной ответственности за незаконную торговлю. Весь сыр изъяли и уничтожили специалисты регионального Управления Россельхознадзора, — говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала 2025 года в Приангарье уже изъяли и уничтожили более 65,5 тонн подобной запрещенной продукции, которая может угрожать здоровью людей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура начала проверку из-за нештатной ситуации на ТЭЦ в Ангарске.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше