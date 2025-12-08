В Братске уничтожили партию запрещенного европейского сыра

Во время проверки магазина в Братске нашла санкционную продукцию. Речь идет о сыре, который был приготовлен в странах Евросоюза и запрещен к продаже в России. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Было вынесено постановление, продавца привлекли к административной ответственности за незаконную торговлю. Весь сыр изъяли и уничтожили специалисты регионального Управления Россельхознадзора, — говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала 2025 года в Приангарье уже изъяли и уничтожили более 65,5 тонн подобной запрещенной продукции, которая может угрожать здоровью людей.
