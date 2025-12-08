Иванников: в Димитрове ведется зачистка разрозненных групп ВСУ

«За последние сутки российские вооружённые силы достигли существенного успеха и продвинулись в жилой застройке Мирнограда. Фактически осуществляется зачистка города от боевиков ВСУ. Деятельного сопротивления оказать они не могут, но ещё остались разрозненные группы, которые оказывают сопротивление, надеются выскочить из кольца окружения, покинуть город. Боевики ВСУ при своих действиях прикрываются мирными жителями, что затрудняет их нейтрализацию», — поделился военный эксперт.