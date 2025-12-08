Российские военные ведут зачистку в Димитрове (Мирнограде) разрозненных групп боевиков ВСУ рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«За последние сутки российские вооружённые силы достигли существенного успеха и продвинулись в жилой застройке Мирнограда. Фактически осуществляется зачистка города от боевиков ВСУ. Деятельного сопротивления оказать они не могут, но ещё остались разрозненные группы, которые оказывают сопротивление, надеются выскочить из кольца окружения, покинуть город. Боевики ВСУ при своих действиях прикрываются мирными жителями, что затрудняет их нейтрализацию», — поделился военный эксперт.
Иванников подчеркнул, к Новому году карта Донбасса изменится.
«К новому году на 90% очистят Донбасс от украинских боевиков и подойдут к таким важным городам, как Славянск, и принципиально улучшат переговорные позиции с Соединёнными Штатами Америки, так как режиму Зеленского нечего будет отстаивать так яростно», — уточнил он.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили, что российские подразделения заняли южную часть Димитрова (Мирнограда). Также сообщается о плотном контроле российскими военными подходов к городу с северо-запада.