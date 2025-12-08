Выяснилось, какие фильмы собрали главные награды фестиваля «Зимний»

Никита Ефремов исполнил в фильме роль молодого миссионера, который на фоне событий августовского путча 1991 года остаётся на Ямале и пытается обратить местных оленеводов в православие. Хронология картины выстраивается вокруг его решения не возвращаться в Москву. Однако путь послушника осложняет вспышка опасной болезни, накрывающая северное поселение. Именно эту линию создатели используют для развития драматического конфликта героя в суровых условиях тундры.