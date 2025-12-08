Выяснилось, какие фильмы собрали главные награды фестиваля «Зимний»

Картина «Цинга» режиссёра Владимира Головнева стала триумфатором четвертого открытого фестиваля авторского кино «Зимний». Итоги подвели на церемонии закрытия в кинотеатре «Художественный».
Победа, по словам режиссёра, стала результатом изнурительной работы всей команды. Съёмки шли в тундре, куда участники ежедневно добирались по нескольку часов. Проект поддержали Министерство культуры, правительство Ямало-Ненецкого округа и кинопрокатчики. Главную награду вручал председатель жюри Александр Велединский. «Цинга» также получила приз за лучший сценарий.
Никита Ефремов исполнил в фильме роль молодого миссионера, который на фоне событий августовского путча 1991 года остаётся на Ямале и пытается обратить местных оленеводов в православие. Хронология картины выстраивается вокруг его решения не возвращаться в Москву. Однако путь послушника осложняет вспышка опасной болезни, накрывающая северное поселение. Именно эту линию создатели используют для развития драматического конфликта героя в суровых условиях тундры.
Лучшей режиссурой признали дебют Савелия Осадчего «Мальчик-птица». В категории мужской роли отметили Никиту Ефремова, сыгравшего в «Цинге». Лучшей женской работой признали игру Маши Кошиной в фильме «Холодное сердце». За визуальное решение наградили Антона Громова, работавшего над лентой «Навар». Специальный диплом «за свободу за свой счет» получил Евгений Лаврантьев за картину «Свобода».
Отдельные призы соцсети фестиваля достались фильму «Самая умная улица в мире» и картине «Пастбища богов», выигравшей номинацию «Зимний ВКонтакте».
На сцене почтили память актрис, ушедших в этом году, и поздравили Никиту Михалкова с 80-летием. Его ретроспектива была показана в кинотеатре «Иллюзион» в дни фестиваля.
В 2025 году фестиваль собрал более 12 тысяч зрителей. В программу вошли 28 мероприятий, 8 конкурсных и 11 внеконкурсных фильмов, а также деловые сессии и кинорынок. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры.
