Пенсионерам придётся осторожно снимать пенсию с банковской карты

В их числе — снятие наличных в необычное время, запрос суммы, непривычной для конкретного клиента, или использование нестандартных способов получения денег. Для пенсионеров, у которых есть накопительные вклады, необходимо помнить, что досрочное закрытие вклада или перевод крупной суммы (более 200 тысяч рублей) через систему быстрых платежей (СБП) на счёт в другом банке также могут быть восприняты системой как подозрительные операции. В таких случаях крупную сумму лучше всего снимать в отделении банка, что может стать проблемой для маломобильных пенсионеров и создавать дополнительные трудности.