Пенсионерам придётся осторожно снимать пенсию с банковской карты

Эти меры уже привели к тому, что многие граждане, особенно пожилые люди, начали жаловаться на необоснованные блокировки переводов и счетов, сообщает ИА DEITA.RU.
В беседе с порталом PNZ экономист Герман Ткаченко отметил, что новшество касается и пенсионеров, которые получают пенсию на банковские карты и снимают деньги сразу по её поступлении. Эксперт пояснил, что в рамках новых правил, если операция по снятию наличных соответствует хотя бы одному из девяти критериев, разработанных регулятором, банк вправе предпринять заблокировать счёт или ограничить возможность снятия наличных.
Данный подход направлен на предотвращение мошеннических схем, но в то же время может доставлять проблемы добросовестным клиентам. Особенно чувствительны к этим мерам пенсионеры, поскольку они зачастую снимают деньги в одни и те же дни.
Если их привычный график вдруг нарушится — например, если человек решит снять крупную сумму или выполнит операцию в банкомате, который обычно не использует, — это может вызвать автоматические подозрения у системы.
В такой ситуации банк может расценить это как потенциальную мошенническую деятельность, что грозит блокировкой счета или временными ограничениями. Эксперт подчеркнул, что пенсионерам, получающим пенсию на карту, стоит заранее ознакомиться с информацией от своего банка о том, как осуществляется информирование о подозрительных операциях.
В случае необходимости снять крупную сумму, например, для передачи денег родственникам или для крупной покупки, лучше всего сделать это напрямую в отделении банка. Такой способ поможет избежать блокировки на 48 часов и не лишит возможности быстрого доступа к деньгам.
Ткаченко также отметил, что новые правила — это, в конечном итоге, мера защиты для клиентов. Банки теперь обязаны следить не только за несанкционированными снятиями, но и за тем, не совершаются ли операции под влиянием мошенников.
В их числе — снятие наличных в необычное время, запрос суммы, непривычной для конкретного клиента, или использование нестандартных способов получения денег. Для пенсионеров, у которых есть накопительные вклады, необходимо помнить, что досрочное закрытие вклада или перевод крупной суммы (более 200 тысяч рублей) через систему быстрых платежей (СБП) на счёт в другом банке также могут быть восприняты системой как подозрительные операции. В таких случаях крупную сумму лучше всего снимать в отделении банка, что может стать проблемой для маломобильных пенсионеров и создавать дополнительные трудности.