Резкая смена климата: появился первый прогноз погоды на Новый год

Жителей столицы ждет неделя погодных контрастов: резкое потепление сменится снегопадами, а финал декабря может оказаться по-настоящему зимним.
О том, когда ждать первого серьезного снега, а когда — почти весенней оттепели, в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Лёгкий мороз в начале недели.
Начало недели, по словам специалиста, будет достаточно морозным.
«В начале недели в ночные часы будет морозец — до −1…-3 градусов. В дневные часы температура будет находиться в пределах около 0 градусов, не исключено, что со слабым минусом — 0…-2 градуса», — отметил Ильин.
Однако уже в середине недели ситуация кардинально изменится.
Снова потеплеет.
Во второй половине наступившей недели в Москве может потеплеть до +5 градусов.
«Во второй половине рабочей недели температура поползет вверх, ожидается 0…+5 градусов днем, но ночью по области местами сохранятся заморозки до −2 градусов. В Москве будет около 0 градусов со слабым плюсом», — пояснил синоптик.
Это значительное повышение температуры для декабря, что подтверждает общую тенденцию к аномально теплой погоде в этом месяце.
Но между холодным стартом и теплым финалом недели москвичей ждут и осадки.
«Во вторник и среду может выпасть небольшой снег, какое-то время он может полежать, вероятно, даже небольшой снежный покров сформируется — до 1−2 сантиметров», — отметил специалист. Однако насладиться зимним пейзажем удастся недолго.
Опасная погода к концу недели.
Следом за снегопадами придет потепление, которое принесет с собой осадки в смешанной фазе.
«В четверг и пятницу — 11 и 12 декабря — ожидаются осадки в смешанной фазе, то есть состоящие из смеси дождя и частично растаявшего снега», — предупредил Александр Ильин.
Это самый неприятный тип погоды, повышающий риск гололедицы и осложняющий движение на дорогах.
По прогнозам синоптика, выпавший в начале недели снег вряд ли сохранится.
«Улежится или нет этот снег — сказать сложно. Вероятно, подтает на большей части территории Московской области. А уж в Москве — точно сойдет», — пояснил специалист.
Первый прогноз на Новый год: снегопад в ночь с 31 на 1.
Появился первый взгляд синоптиков на погоду в новогоднюю ночь. И она, судя по всему, будет соответствовать самым традиционным ожиданиям.
«31 декабря в дневные часы ожидается температура от 0 до −5 градусов. Ночью и днем будет идти снег, вечером 31 декабря также небольшой снег местами пройдет. 1 января ночью температура будет от −2 до −7 градусов, а днем снова 0…-5 градусов. В новогоднюю ночь ожидается снегопад», — уточнил метеоролог.
Такой прогноз, считает синоптик, обещает создать идеальную сказочную атмосферу для встречи нового года, с падающим снегом и легким морозцем.